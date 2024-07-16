Рот на замок: які речі не варто розповідати стороннім на думку психолога

Відкрите спілкування - це основа міцних стосунків. Проте, психологи радять дотримуватися балансу між щирістю and збереженням приватності. Про це пише НП.

Ось 7 тем, які краще не розкривати перед іншими, щоб зберегти особисті межі та захистити себе від маніпуляцій:

Особисте життя:

Не виносьте за межі особистого спілкування навіть незначні сварки з партнером/партнеркою. Емоції швидко минають, а сказані слова можуть боляче ранити.Делікатні моменти та проблеми у парі - це не тема для пліток. Зверніться до фахівців, якщо потребуєте допомоги, а не до громадської думки."Чужа сім'я - темний ліс". Не обговорюйте з іншими проблеми членів вашої сім'ї, адже це може лише погіршити ситуацію.

Фінанси:

Не розпитуйте про доходи співрозмовників і не хваліться власними. Обмежтеся загальними фразами. Тримайте в таємниці свої фінансові плани, адже ця інформація може бути використана для маніпуляцій.Розповідати про свої цілі - шкідливо для їх реалізації. Мотивація знижується, коли ми ділимося планами з іншими.

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Цілі:

Не розголошуйте свої цілі, адже це може демотивувати вас і зменшити шанси на їх досягнення.Зберігайте свої мрії в таємниці, адже не всі щиро радіють успіхам інших.

Історія хвороби:

Обговорення проблем зі здоров'ям може призвести до небажаних порад, скептицизму щодо лікування та навіть огиди оточуючих. Діліться подібною інформацією лише з надійними людьми та лікарями.

Добрі вчинки:

Не афішуйте свої добрі справи, адже це може здатися хвастощами. Добро має бути безкорисливим.

Помилки:

Кожен робить помилки. Визнайте їх для себе та перед тими, кого вони зачепили. Не діліться своїми невдачами з іншими, адже це може погіршити вашу самооцінку.

Особисті переконання:

Ці теми часто стають предметом суперечок. Не нав'язуйте свої переконання іншим і не піддавайтеся на критику власних.

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