Рот на замок: какие вещи не стоит рассказывать посторонним по мнению психолога

Открытое общение – это основа крепких отношений. Тем не менее, психологи советуют придерживаться баланса между искренностью and сохранением приватности. Об этом пишет ЧП.

Вот 7 тем, которые лучше не раскрывать перед другими, чтобы уберечь личные границы и защитить себя от манипуляций:

Личная жизнь:

Не выносите за пределы личного общения даже незначительные ссоры с партнером/партнершей. Эмоции быстро проходят, а сказанные слова могут больно ранить. Нежные моменты и проблемы в паре – это не тема для сплетен. Обратитесь к специалистам, если нуждаетесь в помощи, а не к общественному мнению. "Чужая семья - темный лес". Не обсуждайте с другими проблемы членов вашей семьи, ведь это может только усугубить ситуацию.

Финансы:

Не расспрашивайте о доходах собеседников и не хвастайтесь собственными. Ограничитесь общими фразами. Держите в тайне свои финансовые планы, ведь эта информация может быть использована для манипуляций. Рассказывать о своих целях – вредно для их реализации. Мотивация снижается, когда мы делимся с другими планами.

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Цели:

Не разглашайте свои цели, ведь это может демотивировать вас и уменьшить шансы на их достижение. Сохраняйте свои мечты в тайне, ведь не все искренне радуются успехам других.

История болезни:

Обсуждение проблем со здоровьем может привести к нежелательным советам, скептицизму по лечению и даже отвращениям окружающих. Делитесь подобной информацией только с надежными людьми и врачами.

Добрые поступки:

Не афишуйте свои добрые дела, ведь это может показаться хвастовством. Добро должно быть бескорыстным.

Ошибки:

Каждый совершает ошибки. Признайте их для себя и перед теми, кого они тронули. Не делитесь своими неудачами с другими, ведь это может усугубить вашу самооценку.

Личные убеждения:

Эти темы часто становятся предметом споров. Не навязывайте свои убеждения другим и не поддавайтесь на критику собственных.

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