Результат приємно здивує: для чого досвідчені гоподині додають хрін у фарш для котлет

Якщо ви ще не пробували котлети з додаванням хрону, то це чудова можливість здивувати своїх близьких. Вони точно попросять добавки!

Хрін – це не просто популярна приправа сучасності. Ця корисна рослина відома з античних часів, більше ніж 4000 років тому. Для давніх єгиптян та греків хрін мав особливе значення, а згодом він завоював любов і серед українців, пише ТСН.

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Рослина вражає своїми корисними властивостями. Вона багата на вітаміни групи В, РР, С, містить мінеральні солі, магній, фосфор, кальцій, залізо, сірку, мідь, калій, а також клітковину, гірчичну олію та крохмаль.

Хрін використовують не лише як добавку до страв, але й для створення лікувальних настоянок, які ефективні при застудах та інфекційних захворюваннях, а також при проблемах з кишківником.

Чому ж хрін додають у фарш при приготуванні котлет?

Відповідь проста: хрін робить м’ясо ніжнішим і надає страві особливого, трохи пікантного смаку.

Для приготування котлет з 500 г фаршу достатньо додати одну столову ложку тертого хрону. Потім фарш готується звичайним способом. Такі котлети ідеально підійдуть до будь-якого виду гарніру.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав для чого додавати горілку у фарш для котлет.

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