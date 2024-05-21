Результат приятно удивит: для чего опытные хозяйки добавляют хрен в фарш для котлет

Если вы еще не пробовали котлеты с добавлением хрена, то это отличная возможность удивить своих близких. Они точно попросят добавки!

Хрен – это не просто популярная приправа современности. Это полезное растение известно с античных времен, более 4000 лет назад. Для древних египтян и греков хрен имел особое значение, а впоследствии он завоевал любовь и среди украинцев, пишет ТСН.

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Растение поражает своими полезными свойствами. Оно богато витаминами группы В, РР, С, содержит минеральные соли, магний, фосфор, кальций, железо, серу, медь, калий, а также клетчатку, горчичное масло и крахмал.

Хрен используют не только как добавку к блюдам, но и для создания лечебных настоек, которые эффективны при простудах и инфекционных заболеваниях, а также при проблемах с кишечником.

Почему же хрен добавляют в фарш при приготовлении котлет?

Ответ прост: хрен делает мясо более нежным и придает блюду особый, немного пикантный вкус.

Для приготовления котлет из 500 г фарша достаточно добавить одну столовую ложку тертого хрена. Затем фарш готовится обычным способом. Такие котлеты идеально подойдут к любому виду гарнира.

Напомним, ранее UAportal рассказывал для чего добавлять водку в фарш для котлет.

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