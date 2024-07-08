Рецепт корисного обіду за 10 хвилин
Якщо не хочете витрачати багато часу на обід:
Каша - 120 г в готовому вигляді
Тунець у власному соці або інша риба, яка вам смакує - 100 г
Овочі заправлені олією - 200 г
Авокадо - 50 г
За бажанням додайте на десерт фрукти чи ягоди.
Варто розуміти, що у вас також має бути збалансований сніданок та вечеря і кількість їжі різна для кожної людини.
Харчування має бути різноманітним.
Часто в своїй практиці я чую, що здорове харчування обов’язково має бути дорогим.
Різноманітно ≠ дорого
Наприклад, на марафоні ми даємо учасникам готове меню з грамами та рецептами на цілий місяць, але також вчимо визначати свої власні порції.
Для зручності та адаптації під власні можливості учасники отримуть велику таблицю взаємозаміни продуктів 🫶
Не хочете їсти лосось - обираємо будь який варіант з таблиці взаємозаміни продуктів (наприклад, на скумбрію)
Не любите авокадо - замінюємо на горіхи, насіння або інші продукти з таблиці взаємозаміни.
Якщо бажаєте раз і назавжди розібратися з тим, як правильно харчуватися - запрошую до себе на марафон.
Наступний стартує 10 травня, встигни приєднатися, бо без жодної реклами зайнято вже більше 60% місць.