Рецепт полезного обеда за 10 минут
Если не хотите тратить много времени на обед:
Каша – 120 г в готовом виде
Тунец в собственном соке или другая вкусная рыба - 100 г
Овощи заправленные маслом – 200 г
Авокадо – 50 г
При желании добавьте на десерт фрукты или ягоды.
Следует понимать, что у вас также должен быть сбалансированный завтрак и ужин и количество пищи разное для каждого человека.
Питание должно быть разнообразным.
Часто в своей практике я слышу, что здоровое питание обязательно должно быть дорогим.
Разнообразно ≠ дорого
К примеру, на марафоне мы даем участникам готовое меню с граммами и рецептами на целый месяц, но также учим определять свои собственные порции.
Для удобства и адаптации под собственные возможности участники получат обширную таблицу взаимозаменяемых продуктов 🫶
Не хотите есть лосось – выбираем любой вариант из таблицы взаимозамены продуктов (например, на скумбрию)
Не любите авокадо – заменяем на орехи, семена или другие продукты из таблицы взаимозамены.
Если хотите раз и навсегда разобраться с тем, как правильно питаться – приглашаю к себе на марафон.
Следующий стартует 10 мая, успей присоединиться, потому что без рекламы занято уже более 60% мест.