Рецепт корисного обіду за 10 хвилин

Якщо не хочете витрачати багато часу на обід:

Каша - 120 г в готовому вигляді

Тунець у власному соці або інша риба, яка вам смакує - 100 г

Овочі заправлені олією - 200 г

Авокадо - 50 г

За бажанням додайте на десерт фрукти чи ягоди.

Варто розуміти, що у вас також має бути збалансований сніданок та вечеря і кількість їжі різна для кожної людини.

Харчування має бути різноманітним.

Часто в своїй практиці я чую, що здорове харчування обов’язково має бути дорогим.

Різноманітно ≠ дорого

Наприклад, на марафоні ми даємо учасникам готове меню з грамами та рецептами на цілий місяць, але також вчимо визначати свої власні порції.

Для зручності та адаптації під власні можливості учасники отримуть велику таблицю взаємозаміни продуктів 🫶

Не хочете їсти лосось - обираємо будь який варіант з таблиці взаємозаміни продуктів (наприклад, на скумбрію)

Не любите авокадо - замінюємо на горіхи, насіння або інші продукти з таблиці взаємозаміни.

Якщо бажаєте раз і назавжди розібратися з тим, як правильно харчуватися - запрошую до себе на марафон.

Наступний стартує 10 травня, встигни приєднатися, бо без жодної реклами зайнято вже більше 60% місць.