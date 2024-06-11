Чи дозволено водію червоного авто у цьому випадку дати задній хід: задача на знання ПДР (відео)
Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час виконання руху заднім ходом. Зокрема, так стається через ігнорування ПДР.
Чи дозволено водію червоного автомобіля у цьому місці рух заднім ходом? Про це розповіли auto_pdr.ua.
Згідно з ПДР, заборонено рух транспортних засобів заднім ходом на:
- автомагістралях;
- дорогах для автомобілів;
- залізничних переїздах;
- пішохідних переходах;
- перехрестях;
- мостах;
- у тунелях, на в'їздах та виїздах з них.
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Окрім цього заборонено рух заднім ходом на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Таким чином водію червоного автомобіля у цьому випадку рух заднім ходом заборонено.
Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.
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