Чи дозволено водію червоного авто у цьому випадку дати задній хід: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час виконання руху заднім ходом. Зокрема, так стається через ігнорування ПДР.

Чи дозволено водію червоного автомобіля у цьому місці рух заднім ходом? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Згідно з ПДР, заборонено рух транспортних засобів заднім ходом на:

автомагістралях;

дорогах для автомобілів;

залізничних переїздах;

пішохідних переходах;

перехрестях;

мостах;

у тунелях, на в'їздах та виїздах з них.

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Окрім цього заборонено рух заднім ходом на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Таким чином водію червоного автомобіля у цьому випадку рух заднім ходом заборонено.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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