Разрешено ли водителю красного авто в этом случае дать задний ход: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время выполнения движения задним ходом. В частности, так происходит из-за игнорирования ПДД.

Разрешено ли водителю красного автомобиля в этом месте движение задним ходом? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Согласно ПДД, запрещено движение транспортных средств задним ходом на:

автомагистралях;

дорогах для автомобилей;

железнодорожных переездах;

пешеходных переходах;

перекрестках;

мостах;

в туннелях, на въездах и выездах из них.

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Кроме этого, запрещено движение задним ходом на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью. Таким образом, водитель красного автомобиля в этом случае движение задним ходом запрещен.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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