Рататуй: смачна і красива страва з сезонних овочів
Сезон свіжих овочів - це завжди смачно! Я дуже люблю їх запікати, смажити, робити свіжі салати, варити овочеві супи… Це завжди гарно, смачно та корисно.
Я полюбляю справжні та корисні продукти у будь яку пору року. І додаю до багатьох страв нову ароматну олію з Травами. Доречі, вона є з 4 смаками.
До Рататуй підходить саме ароматна олія з Травами базилік, орегано та розмарин. Ця французька класика подається з рибою чи м‘ясом, а може смакувати і сама по собі.
Рататуй
форма, діаметром 22 см
400 г кабачків
400 г баклажанів
400 г цукіні
400 г томатів
300 г болгарського перцю
Для заправки:
Ароматна олія з Травами базилік, орегано, розмарин
500 г томатів
300 г болгарського перцю
100 г цибулі
200 г моркви
Сіль
Чорний перець
Готуємо соус:
Нарізаємо кубиком цибулю, натираємо моркву, обсмажуємо на пательні із ароматною олією з Травами базилік, орегано, розмарин.
Знімаємо шкірку з томатів, нарізаємо їх дрібним кубиком, додаємо засмажку, сіль і перець.
Тушкуємо 10 хвилин.
Перець запікаємо в духовці, знімаємо шкірку, додаємо у засмажку та перебиваємо блендером.
Всі овочі нарізаємо кільцями товщиною 3 мм і складаємо стопками, чергуючи кабачок, помідор, баклажан, цукіні. У форму викладаємо соус, на нього по колу (спіраллю) зібрані стопочки овочів, поливаємо ароматним маслом і запікаємо в розігрітій до
180 градусів духовці, 40-50 хв.