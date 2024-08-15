Рататуй: смачна і красива страва з сезонних овочів

Сезон свіжих овочів - це завжди смачно! Я дуже люблю їх запікати, смажити, робити свіжі салати, варити овочеві супи… Це завжди гарно, смачно та корисно.

Я полюбляю справжні та корисні продукти у будь яку пору року. І додаю до багатьох страв нову ароматну олію з Травами. Доречі, вона є з 4 смаками.

До Рататуй підходить саме ароматна олія з Травами базилік, орегано та розмарин. Ця французька класика подається з рибою чи м‘ясом, а може смакувати і сама по собі.

Рататуй

форма, діаметром 22 см

400 г кабачків

400 г баклажанів

400 г цукіні

400 г томатів

300 г болгарського перцю

Для заправки:

Ароматна олія з Травами базилік, орегано, розмарин

500 г томатів

300 г болгарського перцю

100 г цибулі

200 г моркви

Сіль

Чорний перець

Готуємо соус:

Нарізаємо кубиком цибулю, натираємо моркву, обсмажуємо на пательні із ароматною олією з Травами базилік, орегано, розмарин.

Знімаємо шкірку з томатів, нарізаємо їх дрібним кубиком, додаємо засмажку, сіль і перець.

Тушкуємо 10 хвилин.

Перець запікаємо в духовці, знімаємо шкірку, додаємо у засмажку та перебиваємо блендером.

Всі овочі нарізаємо кільцями товщиною 3 мм і складаємо стопками, чергуючи кабачок, помідор, баклажан, цукіні. У форму викладаємо соус, на нього по колу (спіраллю) зібрані стопочки овочів, поливаємо ароматним маслом і запікаємо в розігрітій до

180 градусів духовці, 40-50 хв.