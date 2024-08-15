Рататуй: вкусное и красивое блюдо из сезонных овощей

Сезон свежих овощей – это всегда вкусно! Я люблю их запекать, жарить, делать свежие салаты, варить овощные супы… Это всегда красиво, вкусно и полезно.

Я наслаждаюсь подлинными и полезными продуктами в любое время года. И добавляю ко многим блюдам новое ароматное масло с травами. Кстати, она есть с 4 вкусами.

К Рататуй подходит самое ароматное масло с травами базилик, орегано и розмарин. Эта французская классика подаётся с рыбой или мясом, а может смаковать и сама по себе.

Спаси

форма, диаметром 22 см

400 г кабачков

400 г баклажанов

400 г цуккини

400 г томатов

300 г болгарского перца

Для заправки:

Ароматное масло с травами базилик, орегано, розмарин

500 г томатов

300 г болгарского перца

100 г лука

200 г моркови

Соль

Черный перец

Готовим соус:

Нарезаем кубиком лук, натираем морковь, обжариваем на сковороде с ароматным маслом с травами базилик, орегано, розмарин.

Снимаем шкурку с томатов, нарезаем их мелким кубиком, добавляем зажарку, соль и перец.

Тушим 10 минут.

Перец запекаем в духовке, снимаем шкурку, добавляем в зажарку и перебиваем блендером.

Все овощи нарезаем кольцами толщиной 3 мм и складываем стопками, чередуя кабачок, помидор, баклажан, цуккини. В форму выкладываем соус, на него по кругу (спиралью) собраны стопочки овощей, поливаем ароматным маслом и запекаем в разогретой до

180 градусов духовки, 40-50 мин.