Рататуй: вкусное и красивое блюдо из сезонных овощей
Сезон свежих овощей – это всегда вкусно! Я люблю их запекать, жарить, делать свежие салаты, варить овощные супы… Это всегда красиво, вкусно и полезно.
Я наслаждаюсь подлинными и полезными продуктами в любое время года. И добавляю ко многим блюдам новое ароматное масло с травами. Кстати, она есть с 4 вкусами.
К Рататуй подходит самое ароматное масло с травами базилик, орегано и розмарин. Эта французская классика подаётся с рыбой или мясом, а может смаковать и сама по себе.
Спаси
форма, диаметром 22 см
400 г кабачков
400 г баклажанов
400 г цуккини
400 г томатов
300 г болгарского перца
Для заправки:
Ароматное масло с травами базилик, орегано, розмарин
500 г томатов
300 г болгарского перца
100 г лука
200 г моркови
Соль
Черный перец
Готовим соус:
Нарезаем кубиком лук, натираем морковь, обжариваем на сковороде с ароматным маслом с травами базилик, орегано, розмарин.
Снимаем шкурку с томатов, нарезаем их мелким кубиком, добавляем зажарку, соль и перец.
Тушим 10 минут.
Перец запекаем в духовке, снимаем шкурку, добавляем в зажарку и перебиваем блендером.
Все овощи нарезаем кольцами толщиной 3 мм и складываем стопками, чередуя кабачок, помидор, баклажан, цуккини. В форму выкладываем соус, на него по кругу (спиралью) собраны стопочки овощей, поливаем ароматным маслом и запекаем в разогретой до
180 градусов духовки, 40-50 мин.