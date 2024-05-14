Росте листя, а не плоди редиски: цих помилок припускаються навіть городники з досвідом

Редиска – один з найпопулярніших і найулюбленіших овочів, який можна виростити на своїй ділянці. Проте, не завжди вдається отримати хороший урожай.

Іноді замість соковитих коренеплодів виростає пишне бадилля. Щоб уникнути цієї проблеми, важливо знати причини такого явища та вжити заходів для їх усунення.

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Чому редиска йде в бадилля?

Існує декілька факторів, які можуть призвести до того, що редиска росте в бадилля, а не утворює коренеплід:

Неправильний час посіву: найкращий час для сівби редиски – це березень-квітень та серпень-вересень. В цей час температура повітря оптимальна для розвитку коренів (12-14°C), а день не надто довгий (до 12-15 годин сонячного світла). Якщо посіяти редиску в травні-червні, коли спекотно і день довгий, рослина буде пускати стрілки й бадилля, а коренеплоди виростуть маленькими й жорсткими.

Недостатнє освітлення: редиска – світлолюбна культура. Їй потрібно 6-8 годин сонця на день. Якщо ділянка, де ви плануєте її садити, затінена, коренеплоди не отримають достатньо енергії для росту, і вся сила піде в бадилля.

Неправильний ґрунт: редиска любить пухкий, супіщаний ґрунт з нейтральною кислотністю. На важких глинистих ґрунтах їй буде важко розвиватися, і вона буде утворювати більше бадилля, ніж коренеплодів. Також не рекомендується садити редиску на піщаних ґрунтах, адже там вона може швидко піти в стрілку.

Надмірне удобрення: редиска не потребує багато добрив. Надлишок азоту в ґрунті може стимулювати ріст бадилля на шкоду коренеплодам.

Неправильний полив: редиска потребує регулярного поливу, але не надмірного. Ґрунт має бути вологим, але не мокрим. Якщо поливати занадто часто, або, навпаки, рідко, це може призвести до того, що редиска піде в бадилля.

Нарешті, не варто допускати загущення посівів. Якщо сіянці редиски ростуть надто густо, їм не вистачає місця, світла і поживних речовин. Це може призвести до того, що вони будуть витягуватися вгору, утворюючи багато бадилля, а коренеплоди виростуть дрібними.

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