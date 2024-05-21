Росте під землею: науковці виявили нову хижу м'ясоїдну рослину (фото)

Науковці з Чехії знайшли новий вид м'ясоїдної рослини, яка відрізняється від своїх родичів тим, що відрощує пастки для комах не на поверхні, а під землею. Ця унікальна рослина, названа Nepenthes pudica, родом з гір Борнео в Індонезії.

Більшість рослин отримують поживні речовини з ґрунту та сонячного світла. Проте деякі рослини, такі як непентеси та росянки, еволюціонували, щоб стати хижаками. Вони використовують модифіковане листя, щоб ловити комах та інших дрібних тварин, отримуючи від них додаткові поживні речовини, пише PhytoKeys.

Nepenthes pudica - це різновид непентесів, які зазвичай мають глечикоподібні пастки на листі. Ці пастки заманюють комах кольором і запахом, а потім ковзають по гладких стінках вниз, де й гинуть у клейкій рідині.

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Nepenthes pudica. Джерело: Martin Dančák Nepenthes pudica. Джерело: Martin Dančák

Nepenthes pudica. Джерело: Martin Dančák Nepenthes pudica. Джерело: Martin Dančák

Nepenthes pudica. Джерело: Martin Dančák Nepenthes pudica. Джерело: Martin Dančák

Nepenthes pudica. Джерело: Martin Dančák Nepenthes pudica. Джерело: Martin Dančák

Проте Nepenthes pudica відрізняється тим, що її пастки не знаходяться на листі, а розташовані під землею. Вчені припускають, що це робить рослину більш ефективною у полюванні на дрібних тварин, які живуть у ґрунті, таких як мурахи, жуки та павуки.

Під час експедиції 2012 року вчені помітили, що у деяких непентесів на Борнео немає надземних пасток. Їм стало цікаво, що ж може бути причиною. Розкопавши ґрунт навколо цих рослин, дослідники виявили цілі лабіринти підземних пасток, що сягали 11 сантиметрів у довжину.

У багатьох з цих пасток вчені знайшли напівперетравлених комах, що підтверджує хижий характер Nepenthes pudica.

Nepenthes pudica - це не перша хижа рослина, яка використовує підземні пастки, але це перший представник роду непентесів, який має таку адаптацію.

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