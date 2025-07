Раніше не зустрічались: науковці відкрили три нові мінерали

Дослідники нещодавно виявили та офіційно описали три нові мінерали, які досі не були відомі науці, тим самим поповнивши загальну кількість відкритих на Землі мінералів до 5998.

Знахідку зробили на горі Кукс-Пік у штаті Нью-Мексико (США), а результати дослідження оприлюднено у двох публікаціях у журналі The Canadian Journal of Mineralogy and Petrology. Нові мінерали отримали назви рейдмаркіт, віргіллюїт та стунортопіт.

Кожен з них має унікальні фізичні характеристики. Рейдмаркіт вирізняється безбарвним виглядом і голчастою формою, при цьому він дуже тонкий — зазвичай не перевищує міліметра в довжину, але водночас досить гнучкий, щоб не ламатися при згинанні.

Віргіллюїт має жовтувато-зелений відтінок і форму невеликих пластинок, які зазвичай виростають більшими за навколишні кристали. Стунортопіт виглядає як молочний, плоский мінерал, іноді він заміщує жовтий сидвіліт, ще один відомий мінерал.

Назви нових мінералів були обрані на честь мешканців Нью-Мексико, які зробили значний внесок у вивчення геології цього регіону.

Подібні відкриття мають велике значення для науки. Щороку Комісія з нових мінералів, номенклатури та класифікації при Міжнародній мінералогічній асоціації розглядає близько сотні нових заявок. Навіть якщо нові мінерали трапляються лише в одному місці, це дає змогу краще зрозуміти механізми їх утворення. А якщо вони знаходяться в різних регіонах, з’являється потенціал для дослідження їхнього застосування в технологіях — зокрема, в сенсорах або батареях.

Цікаво, що деякі з нововідкритих мінералів, зокрема рейдмаркіт і віргіллюїт, були штучно синтезовані в лабораторіях ще понад сто років тому. Проте лише зараз вдалося знайти їх у природному середовищі, що дозволило вченим побачити, як ці сполуки поводяться в умовах, відмінних від лабораторних. Це відкриває нові напрями для подальших досліджень і порівнянь.

