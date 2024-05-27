Пилова буря з Сахари знову накриє Україну: коли чекати погіршення якості повітря

Кінець травня та перші дні червня в Україні очікуються теплими, місцями з грозовими дощами, які у другій половині тижня охоплять більшість областей. А 27 та 28 травня в Україні очікується пилова буря з Сахари.

Як повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пил з пустельних районів Середньої Азії переміститься на територію України. "Тому можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених "брудних" дощів", – попередив він.

Вас також зацікавить: Що відомо про пилову хмару, яка накрила Київ (відео)

Пилова буря з Сахари знову накриє Україну: коли чекати погіршення якості повітря Пилова буря з Сахари знову накриє Україну: коли чекати погіршення якості повітря

Як діяти під час пилової бурі

Пилова буря може бути небезпечною, особливо для тих, хто має проблеми з дихальною системою. Щоб мінімізувати ризики, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Якщо можливо, залишайтеся в приміщенні під час бурі. Закрийте всі вікна і двері, щоб пил не потрапив всередину.

Використовуйте кондиціонери або системи очищення повітря, щоб підтримувати чистоту повітря в приміщенні.

Піщана буря може бути ще небезпечнішою через більші частинки піску. Ось що потрібно робити:

Якщо ви на вулиці, негайно знайдіть укриття. Це може бути будівля, автомобіль або інше безпечне місце.

Якщо ви не можете знайти укриття, накрийте рот і ніс вологою тканиною або маскою, щоб зменшити вдихання піску.

Одягніть захисні окуляри або, якщо їх немає, закрийте очі руками.

Якщо буря дуже сильна і немає можливості знайти укриття, ляжте на землю, прикрийте голову і обличчя руками або одягом.

Погода в Україні на тиждень

У першій половині тижня погоду в Україні визначатиме вплив поля підвищеного атмосферного тиску та повітряна маса середньоазіатського походження. Це означає, що буде переважно сонячно та тепло, з невеликою ймовірністю опадів.

З четверга, 30 травня, атмосферний тиск почне знижуватися, що призведе до більш нестійкої погоди з дощами та грозами. Грози можуть бути локальними, але ймовірні по всій країні.

Температура повітря протягом тижня буде коливатися від +11°C до +31°C. Найхолодніше буде вночі, а найспекотніше – вдень на півдні та сході країни.

Пропонуємо дізнатися, як зволожити повітря у будинку, щоб захиститися від пилу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!