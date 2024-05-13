Провокує безсоння та інші неприємні наслідки для організму: що буде якщо виключити сіль з раціону

Хоч ми й часто чуємо про шкоду солі, важливо не кидатися в крайнощі. Повна відмова від неї або ж її різке обмеження може мати не менш негативні наслідки для організму. Одним з перших, на що впливає дефіцит солі, є сон. У деяких випадках він може навіть призвести до безсоння. Про це пише Радіотрек.

Натрій - це необхідний для організму елемент. Коли його рівень падає, надниркові залози починають посилено виробляти адреналін, щоб утримати натрій в тілі. Це, в свою чергу, збуджує нервову систему і робить засинання складним. "Можуть виникнути проблеми зі сном", - застерігають лікарі. Ще одним наслідком дефіциту натрію можуть стати проблеми з сечовипусканням, які також негативно впливають на сон.

"Люди з низьким рівнем натрію в організмі частіше прокидаються вночі, щоб сходити в туалет", - пояснює лікар.

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Отже, як же вживати сіль з розумом?

Дотримуйтесь рекомендованої добової норми: 5 грамів (приблизно одна чайна ложка) для дорослих.

5 грамів (приблизно одна чайна ложка) для дорослих. Звертайте увагу на приховану сіль: вона міститься в багатьох processed foods, таких як ковбаси, консерви, соуси тощо.

вона міститься в багатьох processed foods, таких як ковбаси, консерви, соуси тощо. Вибирайте продукти з низьким вмістом натрію: читайте етикетки та порівнюйте склад різних продуктів.

читайте етикетки та порівнюйте склад різних продуктів. Замінюйте сіль травами та спеціями: це допоможе вам зменшити споживання натрію і водночас зробити ваші страви більш ароматними.

це допоможе вам зменшити споживання натрію і водночас зробити ваші страви більш ароматними. Слухайте свій організм: якщо ви відчуваєте слабкість, запаморочення або м'язові спазми, це може бути ознакою того, що ви вживаєте занадто мало солі.

Нагадаємо, ми вже писали, чому гречана кашу корисна не для всіх.

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