Перевірений секрет багатства: як японці ефективно накопичують та примножують гроші

Японці впевнені, що накопичення фінансів вимагає відмови від непотрібних покупок та повільного, проте цілеспрямованого руху до поставленої мети.

Жителі цієї країни відомі своїм вмінням доводити щось до досконалості у певній справі й це також стосується економії. Про це пише ТСН.

Вони розробили декілька простих правил, які можуть бути корисними і для українців:

перед покупкою варто порівняти ціни в різних місцях, адже один і той же продукт може коштувати дешевше або мати знижку в іншому магазині;

уникайте спонтанних покупок без чіткої потреби – аналізуйте свої повсякденні витрати і, можливо, відмовтеся від зайвої чашки кави, якщо вона не є необхідною, а заощаджені кошти використайте на більш важливі речі;

якщо ви хочете купити щось непотрібне, спробуйте відкласти цю ідею на деякий час — пізніше ви можете поглянути на це з іншої сторони й, можливо, вже не захочете витрачати гроші.

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Японці вважають, що найбільшою загрозою для особистих фінансів є імпульсивні та необдумані витрати. Для боротьби з цією проблемою вони розробили спеціальну систему запитань до себе. Важливо відповідати на ці питання з максимальною чесністю:

Чи не керують мною емоції при прийнятті рішення про покупку?

Чи дійсно мені це потрібно? Чи можу я дозволити собі ці витрати?

Звідки я дізнався про продукт чи послугу? Чи не вплинула на мене реклама або чужий досвід?

Чи буду я використовувати це довгостроково, чи це тимчасова потреба?

Які емоції я відчуватиму після покупки та чи будуть вони тривалими?

Відповівши на ці питання, ви зможете зрозуміти, чи варто робити покупку, чи вона принесе лише миттєве задоволення.

Щоб ефективно економити, використовуючи японські методи, важливо мати самодисципліну. Японці часто роблять невеликі, але регулярні внески у свої заощадження. Наприклад, вони відкладають гроші, заощаджені завдяки знижкам, округлюють витрати до більшого числа і відкладають різницю. При покупці дорогих речей вони відкладають певний відсоток від суми, який називають "на запчастини". Коли їм повертають борг, вони також відкладають ці кошти. Іноді японці навіть "штрафують" себе за невиконані обіцянки, відкладаючи гроші за кожне таке порушення.

Нагадаємо, раніше UAportal вже давав корисні поради, які допоможуть навчитися відкладати гроші.

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