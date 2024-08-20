Проверенный секрет богатства: как японцы эффективно накапливают и приумножают деньги

Японцы уверены, что накопление финансов требует отказа от ненужных покупок и медленного, но целенаправленного движения к поставленной цели.

Жители этой страны известны своим умением доводить что-то до совершенства в определенном деле и это также касается экономии. Об этом пишет ТСН.

Они разработали несколько простых правил, которые могут быть полезными и для украинцев:

перед покупкой стоит сравнить цены в разных местах, ведь один и тот же продукт может стоить дешевле или иметь скидку в другом магазине;

избегайте спонтанных покупок без четкой необходимости – анализируйте свои повседневные расходы и, возможно, откажитесь от лишней чашки кофе, если она не является необходимой, а сэкономленные средства используйте на более важные вещи;

если вы хотите купить что-то ненужное, попробуйте отложить эту идею на некоторое время – позже вы можете взглянуть на это с другой стороны и, возможно, уже не захотите тратить деньги.

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Японцы считают, что самой большой угрозой для личных финансов являются импульсивные и необдуманные траты. Для борьбы с этой проблемой они разработали специальную систему вопросов к себе. Важно отвечать на эти вопросы с максимальной честностью:

Не руководят ли мной эмоции при принятии решения о покупке?

Действительно ли мне это нужно? Могу ли я позволить себе эти расходы?

Откуда я узнал о продукте или услуге? Не повлияла ли на меня реклама или чужой опыт?

Буду ли я использовать это долгосрочно или это временная потребность?

Какие эмоции я буду испытывать после покупки и будут ли они длительными?

Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, стоит ли делать покупку, или она принесет лишь сиюминутное удовольствие.

Чтобы эффективно экономить, используя японские методы, важно иметь самодисциплину. Японцы часто делают небольшие, но регулярные взносы в свои сбережения. Например, они откладывают деньги, сэкономленные благодаря скидкам, округляют расходы до большего числа и откладывают разницу. При покупке дорогих вещей они откладывают определенный процент от суммы, который называют "на запчасти". Когда им возвращают долг, они также откладывают эти средства. Иногда японцы даже "штрафуют" себя за невыполненные обещания, откладывая деньги за каждое такое нарушение.

Напомним, ранее UAportal уже давал полезные советы, которые помогут научиться откладывать деньги.

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