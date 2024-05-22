Простий рецепт найсмачніших домашніх нагетсів
Приготував для вас простий рецепт найсмачніших домашніх нагетсів.
Чому найсмачніших? Бо готувати їх потрібно на мінеральній газованій воді.
Інгредієнти:
• Куряче філе — 2 шт;
• Яйця — 2 шт;
• Вода газована — 300 мл;
• Борошно — 150 г + 100 г;
• Перець гострий чорний — 1 ч.л;
• Сіль — 1 ч.л;
• Перець чорний гострий ½ ч.л;
• Крохмаль кукурудзяний — 30 г;
• Перець гострий червоний — ½ ч.л;
• Олія для фритюру — 0,7 л.
Приготування:
1. 150 г борошна, сіль, чорний та червоний перець, яйця та мінералку змішати до однорідності.
2. 100 г борошна, крохмаль та перець змішати в окремій посудині.
3. Філе нарізати на невеликі шматки, занурити в яєчну масу, а після цього в сухе борошно.
4. Смажити у фритюрі до золотистої скоринки.
Це дуууже смачно