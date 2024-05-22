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Простой рецепт самых вкусных домашних наггетсов

Эктор Хименес-БравоЭктор Хименес-Браво

Простой рецепт самых вкусных домашних наггетсов
Простой рецепт самых вкусных домашних наггетсов

Приготовил для вас простой рецепт вкуснейших домашних наггетсов.

Почему вкуснейших? Потому что готовить их нужно на минеральной газировке.

Ингредиенты:

• Куриное филе – 2 шт;

• Яйца – 2 шт;

• Вода газированная – 300 мл;

• Мука – 150 г + 100 г;

• Перец острый черный – 1 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• перец черный острый ½ ч.л;

• Крахмал кукурузный - 30 г;

• Перец острый красный – ½ ч.л;

• Масло для фритюра – 0,7 л.

Приготовление:

1. 150 г муки, соль, черный и красный перец, яйца и минералку смешать до однородности.

2. 100 г муки, крахмал и перец смешать в отдельном сосуде.

3. Филе нарезать на небольшие куски, погрузить в яичную массу, а затем в сухую муку.

4. Жарить во фритюре до золотистой корочки.

Это очень вкусно.

Источник:instagram.com

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