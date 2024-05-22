Приготував для вас простий рецепт найсмачніших домашніх нагетсів.

Чому найсмачніших? Бо готувати їх потрібно на мінеральній газованій воді.

Інгредієнти:

• Куряче філе — 2 шт;

• Яйця — 2 шт;

• Вода газована — 300 мл;

• Борошно — 150 г + 100 г;

• Перець гострий чорний — 1 ч.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Перець чорний гострий ½ ч.л;

• Крохмаль кукурудзяний — 30 г;

• Перець гострий червоний — ½ ч.л;

• Олія для фритюру — 0,7 л.

Приготування:

1. 150 г борошна, сіль, чорний та червоний перець, яйця та мінералку змішати до однорідності.

2. 100 г борошна, крохмаль та перець змішати в окремій посудині.

3. Філе нарізати на невеликі шматки, занурити в яєчну масу, а після цього в сухе борошно.

4. Смажити у фритюрі до золотистої скоринки.

Це дуууже смачно