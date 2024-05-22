Прогноз магнітних бур до кінця травня: які дні будуть наднебезпечними

Вкотре змінився графік магнітних бур на травень. Відповідно до нього, у середу, 22 травня, почалася чотирибальна магнітна буря, яка стихне 23 травня до 3 балів.

Як повідомляє Meteoagent, наступні магнітні бурі очікуються 24 та 27 травня. Їхня сила становитиме 4 бали – це небезпечний рівень, що може мати вплив на метеозалежних.

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Магнітні бурі сьогодні та завтра

Магнітні бурі травень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі травень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як магнітна буря впливає на людину:

Під час геоштормів метеозалежні можуть відчувати:

погіршення настрою

занепад сил

головний біль

порушення сну

депресивний стан

стрибки артеріального тиску.

У деяких людей спостерігається ломота у суглобах, загострюються хронічні захворювання. Метеозалежні стають неуважними, конфліктними, неспокійними.

Що робити, щоб не відчувати магнітні бурі

Напередодні магнітної бурі не перевтомлюйтесь. Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, куріння. Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій. Не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги. Обмежте поїздки за кермом автомобіля.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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