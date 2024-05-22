Прогноз магнитных бурь до конца мая: какие дни будут сверхопасными

Еще раз изменился график магнитных бурь на май. Согласно ему, в среду, 22 мая, началась четырехбалльная магнитная буря, которая стихнет 23 мая до 3 баллов.

Как сообщает Meteoagent, следующие магнитные бури ожидаются 24 и 27 мая. Их сила составит 4 балла – это опасный уровень, который может повлиять на метеозависимых.

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Магнитные бури сегодня и завтра

Магнитные бури май 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как магнитная буря влияет на человека:

Во время геоштормов метеозависимые могут чувствовать:

ухудшение настроения

упадок сил

головная боль

нарушение сна

депрессивное состояние

прыжки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Метеозависимые становятся рассеянными, конфликтными, беспокойными.

Что делать, чтобы не ощущать магнитные бури

В преддверии магнитной бури не переутомляйтесь. Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничите интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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