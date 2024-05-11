Приносять злагоду та добробут: які кущі варто посадити біля дому

З давніх-давен люди вірили, що дерева та кущі володіють певною магічною силою та можуть впливати на життя й добробут людини. Їх садили біля осель, використовували в обрядах та ритуалах, а також вірили, що вони можуть захистити від негараздів та принести щастя.

Важливо пам'ятати, що це лише народні прикмети й вірування, які не мають наукового підтвердження. Проте, посадивши біля свого будинку ці дерева та кущі, ви не лише прикрасите свою ділянку, але й створите затишну та сприятливу атмосферу. Про це пише "РадіоТрек".

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Горобина:

Символ: оберіг, захист від зла, жіночність.

оберіг, захист від зла, жіночність. Властивості: покращує настрій, допомагає жінкам, захищає від негативної енергії.

покращує настрій, допомагає жінкам, захищає від негативної енергії. Де садити: біля вікон, у дворі.

Акація:

Символ: родючість, позбавлення від безпліддя, гарний настрій.

родючість, позбавлення від безпліддя, гарний настрій. Властивості: покращує атмосферу в домі, дарує гарний аромат, знімає стрес.

покращує атмосферу в домі, дарує гарний аромат, знімає стрес. Де садити: біля будинку.

Калина:

Символ: молодість, здоров'я, сімейне щастя.

молодість, здоров'я, сімейне щастя. Властивості: дарує позитивну енергетику, корисна для здоров'я.

дарує позитивну енергетику, корисна для здоров'я. Де садити: у дворі, біля будинку.

Шипшина:

Символ: захист сім'ї, любов, міцні стосунки.

захист сім'ї, любов, міцні стосунки. Властивості: оберігає від зла, приносить щастя, використовується в магії.

оберігає від зла, приносить щастя, використовується в магії. Де садити: біля будинку, перед ним.

Ялівець:

Символ: захист від псування, приворотів, злих сил.

захист від псування, приворотів, злих сил. Властивості: оберігає житло та його мешканців, приносить удачу.

оберігає житло та його мешканців, приносить удачу. Де садити: біля будинку, перед ним.

Нагадаємо, раніше ми писали про картини, які краще не вішати в оселі, бо можна накликати цим біду.

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