Приносять злагоду та добробут: які кущі варто посадити біля дому
З давніх-давен люди вірили, що дерева та кущі володіють певною магічною силою та можуть впливати на життя й добробут людини. Їх садили біля осель, використовували в обрядах та ритуалах, а також вірили, що вони можуть захистити від негараздів та принести щастя.
Важливо пам'ятати, що це лише народні прикмети й вірування, які не мають наукового підтвердження. Проте, посадивши біля свого будинку ці дерева та кущі, ви не лише прикрасите свою ділянку, але й створите затишну та сприятливу атмосферу. Про це пише "РадіоТрек".
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Горобина:
- Символ: оберіг, захист від зла, жіночність.
- Властивості: покращує настрій, допомагає жінкам, захищає від негативної енергії.
- Де садити: біля вікон, у дворі.
Акація:
- Символ: родючість, позбавлення від безпліддя, гарний настрій.
- Властивості: покращує атмосферу в домі, дарує гарний аромат, знімає стрес.
- Де садити: біля будинку.
Калина:
- Символ: молодість, здоров'я, сімейне щастя.
- Властивості: дарує позитивну енергетику, корисна для здоров'я.
- Де садити: у дворі, біля будинку.
Шипшина:
- Символ: захист сім'ї, любов, міцні стосунки.
- Властивості: оберігає від зла, приносить щастя, використовується в магії.
- Де садити: біля будинку, перед ним.
Ялівець:
- Символ: захист від псування, приворотів, злих сил.
- Властивості: оберігає житло та його мешканців, приносить удачу.
- Де садити: біля будинку, перед ним.
Нагадаємо, раніше ми писали про картини, які краще не вішати в оселі, бо можна накликати цим біду.
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