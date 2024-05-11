Приносят согласие и благополучие: какие кусты стоит посадить у дома
С давних времен люди верили, что деревья и кустарники обладают определенной магической силой и могут влиять на жизнь и благополучие человека. Их сажали у домов, использовали в обрядах и ритуалах, а также верили, что они могут защитить от невзгод и принести счастье.
Важно помнить, что это только народные приметы и верования, не имеющие научного подтверждения. Однако, посадив у своего дома эти деревья и кустарники, вы не только украсите свой участок, но и создадите уютную и благоприятную атмосферу. Об этом пишет "РадиоТрек".
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Рябина:
- Символ: защита от зла, женственность.
- Улучшает настроение , помогает женщинам, защищает от негативной энергии.
- Где сажать: у окон, во дворе.
Акация:
- Символ: плодородие, избавление от бесплодия, хорошее настроение.
- Улучшает атмосферу в доме , дарит хороший аромат, снимает стресс.
- Где сажать: у дома.
Калина:
- Символ: юность, здоровье, семейное счастье.
- Свойства: дарит положительную энергетику, полезна для здоровья.
- Где сажать: во дворе, у дома.
Шиповник:
- Символ: защита семьи, любовь, крепкие отношения.
- Свойства: предохраняет от зла, приносит счастье, используется в магии.
- Где сажать: у дома, перед ним.
Можжевельник:
- Символ: защита от порчи, приворотов, злых сил.
- Свойства: оберегает жилье и его обитателей, приносит удачу.
- Где сажать: у дома, перед ним.
Напомним, ранее мы писали о картинах, которые лучше не вешать в доме, потому что можно навлечь этим беду.
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