Під час відключень світла може згоріти техніка: у чому причина та як цьому запобігти

В разі коли електропостачання нестабільне через планові або аварійні відключення існує ризик псування домашніх електроприладів. Щоб уникнути цього, важливо вжити певних заходів безпеки.

Коли світло тільки вмикають, відбувається різке збільшення навантаження через одночасне підключення приладів, таких як холодильники, освітлення та телевізори, що може спричинити стрибки напруги та бути шкідливим для техніки. Про це пише UAportal.

Увімкнення електроенергії іноді супроводжується подачею напруги не стандартних 220 В, а в межах від 170 до 260 В. У випадках, коли нульовий провідник виходить з ладу, що часто трапляється у старих будинках, напруга може підскочити до 300 В. Це може призвести до виходу з ладу електротехніки.

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З цієї причини важливо відключати всю техніку від мережі після зникнення електропостачання та включати її назад не раніше, ніж через 30 хвилин після його відновлення, роблячи це поетапно. Спершу слід включити найнеобхідніший прилад, як-от холодильник, а потім – інші.

Ігнорування цих заходів безпеки може призвести до короткого замикання, поломки техніки та, у кінцевому підсумку, до пожежі.

У багатьох старих будівлях відсутні розподільчі щитки у квартирах, а ті, що знаходяться в під’їздах, часто мають хаотичне підключення.

Тому електротехніки рекомендують встановлення реле напруги, або стабілізатора напруги, які можуть захистити побутову техніку від ушкоджень. У випадку несподіваного зниження або збільшення напруги, реле напруги перериває подачу струму до моменту його стабілізації, запобігаючи подачі струму, що може бути небезпечним для електроприладів. Навіть якщо техніка продовжує працювати під час коливань напруги, це може скоротити термін її служби. Вартість такого реле становить близько 1000 гривень, тому експерти радять придбати його для додаткового захисту.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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