При отключении света может сгореть техника: в чем причина и как это предотвратить

В случае когда электроснабжение нестабильно из-за плановых или аварийных отключений существует риск порчи домашних электроприборов. Чтобы избежать этого, важно принять определенные меры безопасности.

Когда свет только включают, происходит резкое увеличение нагрузки из-за одновременного подключения приборов, таких как холодильники, освещение и телевизоры, что может вызвать скачки напряжения и быть вредным для техники. Об этом пишет UAportal.

Включение электроэнергии иногда сопровождается подачей напряжения не стандартных 220 В, а в пределах от 170 до 260 В. В случаях, когда нулевой проводник выходит из строя, что часто случается в старых домах, напряжение может подскочить до 300 В. Это может привести к выходу из строя электротехники.

Читайте также: ДТЭК сделал неутешительные прогнозы относительно ситуации со светом зимой

По этой причине важно отключать всю технику от сети после исчезновения электроснабжения и включать её обратно не ранее, чем через 30 минут после его восстановления, делая это поэтапно. Сначала следует включить самый необходимый прибор, например холодильник, а затем - остальные.

Игнорирование этих мер безопасности может привести к короткому замыканию, поломке техники и, в конце концов, к пожару.

Во многих старых зданиях отсутствуют распределительные щитки в квартирах, а те, что расположены в подъездах, часто имеют хаотичное подключение.

Поэтому электротехники рекомендуют установку реле напряжения или стабилизатора напряжения, которые могут защитить бытовую технику от повреждений. В случае неожиданного снижения или увеличения напряжения, реле напряжения прерывает подачу тока до момента его стабилизации, предотвращая подачу тока, что может быть опасным для электроприборов. Даже если техника продолжает работать во время колебаний напряжения, это может сократить срок ее службы. Стоимость такого реле составляет около 1000 гривен, поэтому эксперты советуют приобрести его для дополнительной защиты.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!