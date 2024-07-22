Правда про сонцезахисні окуляри: поради для захисту очей від ультрафіолету

Певні переконання щодо сонцезахисних окулярів та захисту від ультрафіолетового випромінювання є оманливими. UAportal підготував добірку порад, які розвінчують ці міфи та пропонує рекомендації щодо вибору захисних аксесуарів.

Вибір правильного кольору покращує зір

Всупереч поширеній думці, темні лінзи не обов'язково забезпечують кращий захист від ультрафіолету. Насправді, колір скельця не вказує на рівень захисту від ультрафіолету.

Натомість шукайте сонцезахисні окуляри, які забезпечують максимальний захист від ультрафіолету, щоб захистити очі від шкідливого проміння. До того ж, різні кольори лінз можуть покращувати бачення в певних умовах, наприклад, сірі або зелені лінзи для загального використання і жовті лінзи для ситуацій з низькою освітленістю.

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Чим вища ціна, тим кращий захист

Поширеною помилкою є думка, що дорогі сонцезахисні окуляри забезпечують кращий захист, але ціна не гарантує безпеку від ультрафіолету. Замість того, щоб орієнтуватися на вартість, шукайте окуляри, які мають маркування UV 400 або забезпечують 100% захист від ультрафіолету, щоб захистити очі як від UVA, так і від UVB променів.

Важливо також звернути увагу на зручність носіння окулярів, оскільки належне покриття і щільне прилягання мають важливе значення для максимального захисту. Надаючи пріоритет захисту від ультрафіолету і підбираючи окуляри, які добре сидять, можна ефективно захистити очі.

Носити сонцезахисні окуляри не обов'язково в похмурий день

Багато людей вважають, що сонцезахисні окуляри необхідні лише в сонячні дні, але цей міф не враховує той факт, що ультрафіолетові промені можуть проникати крізь хмари. Важливо носити їх і в похмурі дні, щоб захистити очі від ультрафіолетового випромінювання.

Крім того, вони можуть мінімізувати відблиски і покращити контрастність у похмурі дні, полегшуючи бачення в різних умовах освітлення. Постійне носіння сонцезахисних окулярів, незалежно від хмарності, може захистити очі та покращити видимість.

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