Некоторые убеждения относительно солнцезащитных очков и защиты от ультрафиолетового излучения обманчивы. UAportal подготовил подборку советов, развенчивающих эти мифы и предлагает рекомендации по выбору защитных аксессуаров.

Выбор правильного цвета улучшает зрение

Вопреки расхожему мнению, темные линзы не обязательно обеспечивают лучшую защиту от ультрафиолета. На самом деле, цвет стеклянного стекла не указывает на уровень защиты от ультрафиолета.

Вместо этого ищите солнцезащитные очки, которые обеспечивают максимальную защиту от ультрафиолета, чтобы защитить глаза от вредных лучей. К тому же, разные цвета линз могут улучшать видение в определенных условиях, например, серые или зеленые линзы для общего использования и желтые линзы для ситуаций с низкой освещенностью.

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Чем выше цена, тем лучше защита

Распространенной ошибкой является мнение, что дорогие очки обеспечивают лучшую защиту, но цена не гарантирует безопасность от ультрафиолета. Вместо того чтобы ориентироваться на стоимость, ищите очки, которые имеют маркировку UV 400 или обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета, чтобы защитить глаза как от UVA, так и от UVB лучей.

Важно также обратить внимание на удобство ношения очков, поскольку надлежащее покрытие и плотное прилегание имеют важное значение для максимальной защиты. Предоставляя приоритет защиты от ультрафиолета и подбирая хорошо сидящие очки, можно эффективно защитить глаза.

Носить солнцезащитные очки не обязательно в пасмурный день

Многие считают, что солнцезащитные очки необходимы только в солнечные дни, но этот миф не учитывает тот факт, что ультрафиолетовые лучи могут проникать сквозь облака. Важно носить их и в пасмурные дни, чтобы защитить глаза от ультрафиолетового излучения.

Кроме того, они могут минимизировать блики и улучшить контрастность в пасмурные дни, облегчая видение в разных условиях освещения. Постоянное ношение очков, независимо от облачности, может защитить глаза и улучшить видимость.

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