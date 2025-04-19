Правда про Римську імперію: нові знахідки в Судані ставлять під сумнів старі уявлення

Недавні археологічні розкопки в Судані продемонстрували, що навіть Римська імперія, незважаючи на свою велич, мала обмеження у військовій силі, хоча самі римляни не бажали цього визнавати. Римська армія повідомила про знищення стародавнього міста, яке належало ворогам імперії, але виявилося, що насправді все було зовсім інакше.

Про це йдеться в статті New Scientist. Після смерті Клеопатри в 30 році до н.е. Єгипет став частиною Римської імперії, проте римський Єгипет виявився слабким. Його південні кордони постійно зазнавали нападів з боку армії Куша – царства, що розташовувалося на території сучасного північного Судану.

Перший римський імператор Октавіан Август вимагав від своєї армії в Єгипті продемонструвати силу у відповідь на набіги. Стародавні джерела стверджують, що ця кампанія була успішною. Літописець Страбон згадував, що римляни прорвалися глибоко в царства Куш і атакували важливе місто Напату в 23 році до н.е.

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Тепер територія, де знаходилась Напата, є частиною археологічного комплексу, де проводяться розкопки. Нещодавно археологи знайшли залишки з кінця останніх століть до н.е.

"Ми очікували побачити сліди руйнувань, але навіть у найбільшій будівлі — Храмі Амона в Напаті — не було виявлено жодних ознак пожежі", – зазначає Джефф Емберлінг з Мічиганського університету.

Не знайшли також доказів боїв, таких як залишки зброї чи зруйновані будівлі. Виникла проблема: чому Напата уникла руйнувань?

Археологи припускають, що римські війська подолали кілька сотень кілометрів пустелею, аби дістатися до Напати. Можливо, римляни визнали місто недостатньо важливим і вирішили приписати йому знищення, не здійснивши фактичної атаки.

"Неможливо вважати, що всі звіти про римські походи відповідали реальності. Вірогідно, повідомлення про знищення Напати були значно перебільшені для римської аудиторії", – коментує один із учасників розкопок, Девід Меттінглі.

Така брехня була ризикованою, але, ймовірно, римляни в Єгипті були впевнені, що імператор, перебуваючи тисячі кілометрів від них, ніколи не дізнається правду.

Однак кілька років по тому, після "перемоги" римлян, кушити під проводом цариці Аманіренас знову загрожували південному Єгипту. Цього разу римляни вибрали мир і підписали вигідний договір, що дав кушитам майже все, що вони хотіли.

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