Правда чи міф: що потрібно знати про сучасні посудомийні машини

Навколо використання посудомийних машин існує багато хибних уявлень, увічнених застарілими переконаннями. UAportal спростовує поширені міфи про використання сучасних посудомийок і дає практичні поради, які допоможуть зробити їх використання максимально корисним.

Попереднє замочування не потрібне

Часто вважається, що попереднє замочування посуду перед завантаженням в машину є необхідним, але сучасні машини та миючі засоби розроблені таким чином, що дозволяють ефективно мити без попереднього вимочування. Це не тільки економить час і зусилля, але й воду, роблячи процес очищення більш ефективним.

Читайте також: Правда чи міф: чому заборонено висаджувати туї біля будинку

Мити вручну краще

Всупереч поширеній думці, може здатися, що використання посудомийної машини споживає більше води та енергії, ніж миття вручну. Проте сучасні посудомийні машини призначені для ретельного очищення кухонного приладдя, споживаючи при цьому менше води та енергії. Економія часу – ще одна перевага, оскільки під час роботи машинки можна займатися іншими справами, окрім миття посуду.

Можна пошкодити посуд

Дехто вважає, що миття посуду в посудомийній машині може призвести до його пошкодження. Однак багато сучасних посудомийних машин оснащені регульованими налаштуваннями, спеціально розробленими для захисту делікатного столового приладдя, збереження якості та довговічності. Для безпеки посуду рекомендується використовувати відповідний цикл миття і уникати переповнення решіток.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !