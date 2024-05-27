Поведінка кота може попередити власника про небезпеку чи хворобу: народні прикмети

В давнину існувало вірування, що коти мають здатність виганяти з житла злі сили, особливо якщо вони оселилися в будинку до його власників.

Люди спостерігали за тим, де кіт лягає відпочивати та ставили там ліжко чи диван. Прикмета полягала в тому, що котячі улюблені місця сповнені позитивною енергією, пише UAportal.

Також коти можуть вказати на наявність потойбічних сил у вашому помешканні. Якщо вони починають поводитися тривожно, атакують невидимих противників, стрибають на стіни, це може бути спробою очистити простір від темних сил за допомогою своєї енергії.

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У випадку, коли злі сили чинять опір, кіт може намагатися вигнати їх, приймаючи удар на себе.

Якщо ви помічаєте, що ваш улюбленець став більш напруженим, апатичним і стомленим, можливо, він взяв на себе вашу біду.

Щоб допомогти своєму пухнастому друга, можна прочитати в домі молитву та розставити полин, який відомий своєю здатністю відганяти злі сили.

Особливу увагу на поведінку кішки слід звернути, якщо в домі є хворі. Наприклад, якщо кішка постійно лягає на певне місце на тілі людини, це може бути знаком, що на ці органи треба звернути особливу увагу.

Коли кіт стрибає на ліжко до хворого і починає голосно муркотіти, це може означати, що одужання не за горами. Проте, якщо кіт нервовий і постійно нявкає біля ліжка хворого, це може свідчити про те, що про одужання наразі рано думати.

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Якщо кішка раптово покидає дім, а стан хворого покращується, це може означати, що вона взяла на себе хворобу.

Згідно з народними віруваннями, кішки, які прибились до будинку, приносять щастя і відводять різну біду. Тих, хто буде відганяти таких кішок від дому, чекає сім років нещастя, а ті, хто приймає бездомну тварину, залучають у свій дім удачу і добробут на багато років.

Котів не слід кривдити або шкодити їм. Вважається, що топлення кошенят призводить до нещасть у сім’ї на сім наступних поколінь, зокрема до потопів та насильницьких смертей.

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