Поставте ці рослини на підвіконня: комарі минатимуть вашу оселю

Влітку настає сезон активності комарів. Їхні укуси доволі неприємні та можуть викликати алергічні реакції, тож краще від них захистися.

Можна спробувати природний спосіб позбутися цих настирливих комах. Фахівці радять вирощувати рослини, які їх відлякують. Видання Hearst Magazine назвало 5 найкращих рослин-репелентів:

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Базилік: Ця ароматна трава не лише смачна, але й чудово відлякує комарів. Її можна вирощувати як на підвіконні, так і в саду.

М'ята: Ще одна ароматна трава, яка не подобається комарам. М'ята буває різних видів, тому ви можете вибрати ту, яка вам найбільше подобається.

Лаванда: Ця квітуча рослина не лише приємно пахне, але й має заспокійливий ефект.

Цитронелла: Ця тропічна трава має лимонний аромат, який не подобається комарам. Цитронеллу можна вирощувати в горщиках або у відкритому ґрунті.

Календула: Ця квітка не лише красива, але й має корисні властивості. Календула відлякує комарів, а також мух та інших шкідників.

Фахівці зауважили, щоб посилити репелентний ефект, ви можете посадити кілька різних рослин-репелентів разом.

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