Поставьте эти растения на подоконник: комары не попадут в ваш дом

Летом наступает сезон активности комаров. Их укусы довольно неприятны и могут вызвать аллергические реакции, поэтому лучше защититься.

Можно попробовать естественный способ избавиться от этих назойливых насекомых. Специалисты советуют выращивать отпугивающие растения. Издание Hearst Magazine назвало 5 лучших растений-репеллентов:

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Базилик: Эта ароматная трава не только вкусна, но и отлично отпугивает комаров. Ее можно выращивать как на подоконнике, так и в саду.

Мята: Еще одна ароматная трава, которая не нравится комарам. Мята бывает разных видов, поэтому вы можете выбрать ту, которая вам больше нравится.

Лаванда: Это цветущее растение не только приятно пахнет, но и оказывает успокаивающий эффект.

Цитронелла Эта тропическая трава имеет лимонный аромат, который не нравится комарам. Цитронеллу можно выращивать в горшках или в открытом грунте.

Календула: Этот цветок не только красив, но и обладает полезными свойствами. Календула отпугивает комаров, мух и других вредителей.

Специалисты заметили, чтобы усилить репеллентный эффект, вы можете посадить несколько различных растений-репеллентов вместе.

Напомним, что мы писали о том, как уменьшить зуд после укуса комара.

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