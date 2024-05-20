Схожі на прибульців: науковці виявили новий вид рослин (фото)

Вчені з Університету Кобе в Японії оголосили про сенсаційне відкриття нового роду біолюмінесцентних грибних рослин, які відомі як "казкові ліхтарики". Це перше відкриття нового роду цих незвичайних рослин в Японії за майже 100 років.

"Казкові ліхтарики" - це білі рослини, які не фотосинтезують, натомість отримують енергію від грибів. Їх біолюмінесцентне сяйво можна побачити лише вночі, що робить їх схожими на маленькі ліхтарики, що мерехтять на лісовій підстилці. Їх важко знайти, тому що вони проводять більшу частину свого життя під опалим листям, виставляючи назовні лише свої квіти на короткий час, пише IFLScience.

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Новий рід "казкових ліхтариків" був названий "Mujina-no-shokudai", що в перекладі з японської мови означає "борсуковий свічник". Він відрізняється від інших родів "казкових ліхтариків" унікальними характеристиками, такими як форма квітки та спосіб приєднання до грибкового міцелію. Латинська назва нового роду - Relictithismia kimotsukiensis, що можна перекласти як "релікт Thismia Кімоцукі", де Кімоцукі - це префектура в Японії, де було зроблено відкриття.

Relictithismia kimotsukiensis. Джерело: Tagane Shuichiro Relictithismia kimotsukiensis. Джерело: Tagane Shuichiro

Relictithismia kimotsukiensis. Джерело: Tagane Shuichiro Relictithismia kimotsukiensis. Джерело: Tagane Shuichiro

Relictithismia kimotsukiensis. Джерело: Tagane Shuichiro Relictithismia kimotsukiensis. Джерело: Tagane Shuichiro

Дослідження, яке описує нове відкриття, було опубліковано в Journal of Plant Research. Авторами дослідження є Суетсугу Кендзі, всесвітньо відомий експерт з нефотосинтетичних рослин, та інші ботаніки з Університету Кобе.

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