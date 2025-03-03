В останні роки вчені все частіше наголошують на глобальних змінах клімату, що впливають на нашу планету. Спека та посухи стали частішими, рівень океанів неухильно зростає, а температура Землі підвищується, що призводить до танення льодовикових покривів.

Зі зменшенням льодовиків на поверхню все частіше виявляються загадкові та вражаючі артефакти, пише Science Alert.

Серед них знаходяться стародавні людські рештки, знаряддя праці та статуї – предмети, що щороку привертають археологів з усього світу до високогірних замерзлих районів. Це призвело до розвитку нової галузі науки, відомої як льодовикова археологія.

Норвегія знаходиться на передовій цієї нової області досліджень. За словами Еспена Фінстада, одного з керівників норвезької програми "Секрети льоду", місцеві вчені вже виявили близько 4 500 артефактів, що дозволяє Норвегії претендувати на більше ніж половину всіх знахідок льодовикової археології у світі.

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Під час експедицій археологи по всьому світу збирають важливі дані про стародавні промислові галузі та торгові шляхи через льодовики. Цього року експерти відзначають, що поточний сезон став одним з найкращих в історії досліджень.

Протягом тисячоліть люди пересувалися через льодовики Норвегії, щоб торгувати і здійснювати купівлю-продаж. Давні торгові, мисливські та туристичні шляхи, що з'єднували узбережжя Норвегії з внутрішніми районами, існували ще з кам'яного віку.

Фінстад зазначає, що археологам пощастило, адже деякі з цих ключових торгових шляхів проходили через льодовики. Внаслідок цього, багато стародавніх предметів залишалися в замерзлому стані протягом століть. Тепер, через глобальне потепління та танення льодовиків, вчені мають можливість виявити ці "скарби".

Під льодом Норвегії: вчені виявили стародавні скарби через танення льодовиків (фото). Джерело: Glacier Archaeology Program Під льодом Норвегії: вчені виявили стародавні скарби через танення льодовиків (фото). Джерело: Glacier Archaeology Program

Дослідники підкреслюють, що спалювання викопного палива для отримання енергії призводить до викиду парникових газів в атмосферу, що стало основною причиною підвищення середньої температури на планеті протягом останніх десятиліть.

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У всьому світі вчені фіксують танення льодовиків, що вивільняє стародавні артефакти, які століттями зберігалися в льодових масах. Деякі знайдені предмети, наприклад, рукавиці, виглядають знайомо, тоді як інші – є несподіваними та незвичними.

Одним з найбільш продуктивних місць для археологів є крижана ділянка Лендбрін. За словами Фінстада, це було важливе місце для мандрівників за часів вікінгів і в середньовіччі. Сильне танення льодовиків влітку 2024 року призвело до численних нових відкриттів.

Під льодом Норвегії: вчені виявили стародавні скарби через танення льодовиків (фото). Джерело: Glacier Archaeology Program Під льодом Норвегії: вчені виявили стародавні скарби через танення льодовиків (фото). Джерело: Glacier Archaeology Program

Команда археологів на чолі з Фінстадом відвідала близько 12 локацій у горах, використовуючи в'ючних коней для транспортування обладнання і створення табору. Вчені виявили велику кількість стріл, які раніше використовувались для полювання на оленів.

Цікаво, що ці стріли можуть дати важливі підказки про стародавні суспільства. Наприклад, деякі наконечники стріл виготовлені з річкових мідій, які, ймовірно, були привезені з віддалених місць, що дозволяє дослідникам робити висновки про далекі подорожі та торгівлю людей у минулі часи.

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