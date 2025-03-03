В последние годы ученые все чаще подчеркивают глобальные изменения климата, влияющие на нашу планету. Жара и засухи участились, уровень океанов неуклонно растет, а температура Земли повышается, что приводит к таянию ледниковых покровов.

С уменьшением ледников на поверхность все чаще выявляются загадочные и впечатляющие артефакты, пишет Science Alert.

Среди них находятся древние человеческие останки, орудия труда и статуи – предметы, ежегодно привлекающие археологов со всего мира в высокогорные замерзшие районы. Это привело к развитию новой области науки, известной как ледниковая археология.

Норвегия находится на передовой новой области исследований. По словам Эспена Финстада, одного из руководителей норвежской программы "Секреты льда", местные ученые уже обнаружили около 4 500 артефактов, что позволяет Норвегии претендовать на более половины всех находок ледниковой археологии в мире.

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Во время экспедиций археологи по всему миру собирают важные данные о древних промышленных отраслях и торговых путях через ледники. В этом году эксперты отмечают, что нынешний сезон стал одним из лучших в истории исследований.

В течение тысячелетий люди передвигались через ледники Норвегии, чтобы торговать и совершать куплю-продажу. Древние торговые, охотничьи и туристические пути, соединявшие побережье Норвегии с внутренними районами, существовали еще с каменного века.

Финстад отмечает, что археологам повезло, ведь некоторые из этих ключевых торговых путей проходили через ледники. Вследствие этого многие древние предметы оставались в замерзшем состоянии на протяжении веков. Теперь, из-за глобального потепления и таяния ледников, ученые имеют возможность обнаружить эти "сокровища".

Подо льдом Норвегии: ученые обнаружили древние сокровища из-за таяния ледников (фото). Источник: Glacier Archaeology Program

Исследователи подчеркивают, что сжигание ископаемого топлива для получения энергии приводит к выбросу парниковых газов в атмосферу, что явилось основной причиной повышения средней температуры на планете в течение последних десятилетий.

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Во всем мире ученые фиксируют таяние ледников, что высвобождает древние артефакты, веками хранившиеся в ледовых массах. Некоторые найденные предметы, например, перчатки, выглядят знакомо, тогда как другие – неожиданны и необычны.

Одним из наиболее продуктивных мест для археологов является ледяной участок Лендбрина. По словам Финстада, это было важное место для путешественников во времена викингов и средневековья. Сильное таяние ледников летом 2024 привело к многочисленным новым открытиям.

Подо льдом Норвегии: ученые обнаружили древние сокровища из-за таяния ледников (фото). Источник: Glacier Archaeology Program

Команда археологов во главе с Финстадом посетила около 12 локаций в горах, используя вьючные лошади для транспортировки оборудования и создания лагеря. Ученые обнаружили большое количество стрел, которые раньше использовались для охоты на оленей.

Интересно, что эти стрелы могут дать важные подсказки о древних обществах. Например, некоторые наконечники стрел изготовлены из речных мидий, которые, вероятно, были привезены из отдаленных мест, что позволяет исследователям делать выводы о дальних путешествиях и торговле людей в прошлые времена.

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