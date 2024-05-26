Підіймалась по дереву: вчені виявили вкрай рідкісну змію-вовка Гаммі у Тибеті (фото)

У Тибеті вчений Сяоці Мі під час нічної експедиції виявив рідкісну змію-вовка на стовбурі дерева. Цей вид, вперше ідентифікований у 1878 році, спостерігався лише кілька разів з того часу, з останнім випадком реєстрації більше десятиліття тому, повідомляє The News & Observer.

Змія-вовк Гаммі, наукова назва якої Lycodon gammiei, має тонку статуру та візерунки з чорних і жовто-зелених смуг, а також жовтий нашийник. Ця невелика змія, довжина якої становить приблизно 1 метр, зустрічається лише в декількох локаціях в Тибеті, Бутані та Індії, і є неотруйною.

Нещодавно вчені знайшли цю змію у затінених лісах Тибету. Вони не тільки підтвердили існування виду, але й зібрали зразки для генетичних досліджень. Це відкриття надає нові дані про ареал і поведінку цієї таємничої змії, покращуючи розуміння її адаптацій та можливостей виживання у дикій природі.

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Дослідження, опубліковане в журналі ZooKeys, також підкреслює здатність змії маскуватися у своєму природному середовищі, що, ймовірно, сприяло її здатності залишатися непоміченою для хижаків та дослідників протягом багатьох років.

Змія-вовк Гаммі. Джерело: The News & Observer Змія-вовк Гаммі. Джерело: The News & Observer

Раніше ми розповідали, що вчені знайшли змію, що здатна проковтнути максимально велику здобич.

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