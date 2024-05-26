Поднималась по дереву: ученые обнаружили крайне редкую змею-волка Гамми в Тибете (фото)

В Тибете ученый Сяоки Ми во время ночной экспедиции обнаружил редкую змею-волка на стволе дерева. Этот вид, впервые идентифицированный в 1878 году, наблюдался лишь несколько раз с тех пор, с последним случаем регистрации более десяти лет назад, сообщает The News & Observer.

Змея-волк Гамми, научное название которой Lycodon gammiei, имеет тонкое телосложение и узоры из черных и желто-зеленых полос, а также желтый ошейник. Эта небольшая змея, длина которой составляет примерно 1 метр, встречается лишь в нескольких локациях в Тибете, Бутане и Индии и является неядовитой.

Недавно ученые обнаружили эту змею в затененных тибетских лесах. Они не только подтвердили существование вида, но собрали образцы для генетических исследований. Это открытие предоставляет новые данные об ареале и поведении этой таинственной змеи, улучшая понимание ее адаптаций и возможностей выживания в дикой природе.

Читайте также: Камышовая змея разработала уникальный способ побега от опасности

Исследование, опубликованное в журнале ZooKeys, также подчеркивает способность змеи маскироваться в своей среде, что, вероятно, способствовало ее способности оставаться незамеченной для хищников и исследователей на протяжении многих лет.

Змея-волк Гамми. Источник: The News & Observer

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !