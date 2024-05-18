Підкопайте під малину цей засіб і збиратимете величезні ягоди навіть на старих кущах

Малина - одна з найулюбленіших ягід, яка не лише смачна, але й корисна. Щоб отримати рясний урожай соковитих ягід, важливо правильно доглядати за кущами. Одним із секретів успіху є правильне добриво.

Магазинні суміші не завжди дають очікуваний результат, тому досвідчені садівники часто звертаються до народних методів. Один із них - використання кавової гущі.

Читайте також: Як правильно підживити малину весною

Чому кава корисна для малини?

Поступове вивільнення азоту: надлишок азоту може негативно впливати на малину, тому важливо, щоб добриво його вивільняло поступово. Кавова гуща відповідає цій вимозі, забезпечуючи рослини необхідним азотом протягом тривалого часу.

Підкислення ґрунту: малина любить ґрунт з слабокислою реакцією, а кавова гуща допомагає його підкислити. Це сприятливо впливає на ріст і розвиток кущів.

Збагачення ґрунту калієм і магнієм: крім азоту, кава містить калій і магній, які також необхідні для малини. Ці елементи роблять ягоди більшими, соковитішими та солодшими.

Як використовувати кавову гущу для малини?

Зберіть кавову гущу. Не рекомендується використовувати гущу з додаванням цукру, молока або вершків. Рівномірно розподіліть кавову гущу під кущами малини. Злегка перемішайте гущу з верхнім шаром ґрунту. Полийте кущі малини водою.

Коли вносити кавове добриво?

Найкраще вносити кавову гущу весною, перед початком вегетації. Також можна зробити це восени, після збору врожаю.

Важливо! Не рекомендується вносити кавову гущу занадто часто. Достатньо буде 2-3 разів на сезон.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про сім важливих правил догляду за малиною від досвідчених городників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!