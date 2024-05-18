Подкопайте под малину это средство и будете собирать огромные ягоды даже на старых кустах

Малина – одна из самых любимых ягод, которая не только вкусна, но и полезна. Чтобы получить обильный урожай сочных ягод, важно правильно ухаживать за кустами. Одним из секретов успеха является правильное удобрение.

Магазинные смеси не всегда дают ожидаемый результат, поэтому опытные садоводы часто обращаются к народным методам. Один из них – использование кофейной гущи.

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Почему кофе полезен для малины?

Постепенное высвобождение азота: избыток азота может отрицательно влиять на малину, поэтому важно, чтобы удобрение его постепенно высвобождало. Кофейная гуща отвечает этому требованию, снабжая растения необходимым азотом в течение длительного времени.

Подкисление почвы: малина любит почву со слабокислой реакцией, а кофейная гуща помогает ее подкислить. Это благоприятно влияет на рост и развитие кустов.

Обогащение почвы калием и магнием: кроме азота кофе содержит калий и магний, которые также необходимы для малины. Эти элементы делают ягоды большими, сочными и слаще.

Как использовать кофейную гущу для малины?

Соберите кофейную гущу. Не рекомендуется использовать гущу с добавлением сахара, молока или сливок. Равномерно распределите кофейную гущу под кустами малины. Слегка перемешайте гущу с верхним слоем почвы. Полейте кусты малины водой.

Когда вносить удобрение?

Лучше всего вносить кофейную гущу весной, перед началом вегетации. Также можно сделать это осенью после сбора урожая.

Важно! Не рекомендуется вносить кофейную гущу слишком часто. Достаточно будет 2-3 раза в сезон.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о семи важных правилах ухода за малиной от опытных огородников.

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