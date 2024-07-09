Підкреслить жіночність та досконалість у зрілому віці: нова омолоджувальна стрижка для жінок 50+ (фото)

Щоб підкреслити жіночність і красу у зрілому віці, стилісти радять обирати відповідну зачіску. Це допоможе без дорогих процедур надати вам молодшого та свіжішого вигляду.

Команда UAportal розповість, яка нова модна зачіска для жінок старше 50 років може омолодити на кілька десятків років.

Текстурована піксі

Нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50. Джерело: pixabay Нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50. Джерело: pixabay

На сьогодні ця зачіска є однією з найпопулярніших омолоджуючих варіантів для жінок зрілого віку. Піксі має багато варіацій, проте зараз на вершині популярності знаходиться текстурована багатошарова стрижка, що зовсім не дивно, адже вона відповідає багатьом потребам. Текстурована піксі коригує овал обличчя, робить вилиці більш витонченими, а погляд — виразним, додає об'єму та візуальної густоти навіть дуже тонкому волоссю. До того ж ця стрижка не вимагає складного укладання і гарно відростає, тож не доведеться часто відвідувати свого перукаря.

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Ця зачіска стане ідеальним вибором для жінок, які прагнуть удосконалити свій образ, зробивши його елегантним і водночас грайливим.

Які переваги стрижки текстурована піксі

Нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50. Джерело: pixabay Нова омолоджувальна стрижка для жінок за 50. Джерело: pixabay

Помітне омолодження. Текстурована піксі візуально омолоджує на 15-20 років, що є приємним бонусом до оновленого образу.

Коригувальний ефект. Ця стрижка підходить для власниць круглого та квадратного обличчя, оскільки усуває зайву вагу в нижній частині обличчя, акцентуючи увагу на вилицях.

Збільшення об’єму. Завдяки багатошаровості текстурована піксі додає об’єму навіть дуже тонкому та слабкому волоссю, перетворюючи його на густу шевелюру. Тому її варто спробувати всім, у кого ослаблене волосся.

Легкість у догляді. Після миття волосся автоматично вкладається завдяки градуйованим пасмам.

Жвавість і грайливість. У цій стрижці волосся рухається під час ходьби, надаючи жінкам зрілого віку чарівну легкість, як у 20 років.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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