Чому у гремучої змії є 'брязкальце' та яке його призначення

Тваринний світ вражає різноманіттям звуків — від мелодійних пісень китів до імітації людської мови. Одним із найвідоміших звуків є характерне "брязкання" гримучої змії. І тепер наука точно знає, як воно виникає.

Про це пише IFLScience. Гримучі змії — це отруйні рептилії, які мають спеціальний орган на кінчику хвоста, що й називається "брязкальцем". Сьогодні у світі існує близько 35 видів цих змій, і всі вони поширені в Північній та Південній Америці. Найчастіше в Північній Америці зустрічаються такі види:

лісова гримуча змія;

степова гримуча змія;

східна ромбоподібна змія;

західна ромбовидна змія.

Навіщо змії "брязкають" хвостом

Гримучі змії зазвичай не агресивні — вони ведуть переважно нічний спосіб життя й належать до ямкоголових. Їхнє "брязкання" — це спосіб попередити інших тварин: "Не підходь ближче, я отруйна!" Це приклад так званої апосематичної поведінки, коли тварина сигналізує про свою небезпеку — як отруйні жаби, що використовують яскраві кольори для захисту.

Цікаво, що раніше, ще в 1950-х роках, вчені припускали, ніби цей звук може слугувати для залучення партнера. Однак тепер дослідники мають більш чітке уявлення про його призначення.

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Як утворюється звук "брязкання"

Насправді всередині хвостового "брязкальця" немає нічого схожого на намистини чи горох. Звук створюється завдяки порожнистим сегментам зі змертвілої шкіри, які утворюються після кожного линяння. Ці сегменти — немов невеликі порожні капсули, зроблені з кератину (того самого матеріалу, з якого складаються нігті та волосся).

Під час швидкого руху хвостом ці сегменти ударяються одне об одного, створюючи знайоме тріскотіння. З віком, після кожного линяння, до цього "механізму" додається новий сегмент.

Як пояснює професор Борис Шаньо з Грацького університету (Австрія), брязкальце "росте" разом зі змією, і що частіше вона линяє — то довше й гучніше стає цей природний інструмент. Молоді змії линяють частіше — до трьох-чотирьох разів на рік у теплі місяці.

Змії можуть "обманювати" загрозу

Дослідження, проведене у 2021 році, виявило ще одну цікаву деталь. Коли загроза знаходиться далеко, змії "брязкають" на нижчих частотах. Але щойно хижак наближається, частота зростає. Це створює ілюзію, ніби змія значно ближче, ніж насправді — і може змусити хижака зупинитися або відступити.

Ці відкриття ще раз доводять: природа використовує найрізноманітніші способи захисту — і навіть найменший звук може рятувати життя.

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