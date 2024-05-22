Чому так важливо розвивати гнучкість мислення

Ви помічали, як ви думаєте? Наскільки ви вмієте адаптуватись у різних ситуаціях?

Коли людина народжується, кожна її клітина готова підлаштовуватися під обставини, що змінюються, і вчитися новому, пізнавати світ. Мозок активно працює, засвоюючи інформацію. Така властивість може зберігатися до дошкільного віку, потім йде на спад: нам здається, що знаємо не так вже й мало. Додатковою перешкодою є однотипні правила поведінки, стандартна програма освіти, стереотипи та безліч заборон. Ні, безумовно, кожен із цих пунктів необхідний, але тут, як і з ліками, важливе дозування.

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Если ребенка постоянно одергивать в желании делать что-то по-своему, в конечном итоге, малыш научится "как надо", это будет удобно, но талант, творческий потенциал, лидерские качества останутся на достаточно посредственном уровне.

Ограничения и одергивания превращаются в шоры, которые ограничивают кругозор и веру в себя. Знания, теория, догмы – необходимы, но они должны быть только как база, которую можно корректировать под собственные идеи, и ставить под сомнения.

Очень важно развивать гибкость своего мышления. Это помогает быстро переключаться и адаптироваться к разным ситуациям не разрушаясь.

Гибкость мышления (или когнитивная гибкость, как ее называют специалисты) — возможность человеческого мозга "переключаться" между мыслями и задачами, находить нестандартные варианты решения задач и способы реализации идей. Это свойство и позволяет успешно решать проблемы и адаптироваться.

Гибкость мышления можно развивать как неосознанно (попадая в непростые ситуации), так и осознанно: стимулируя работу мозга, отказываясь от "автоматизма". И второй вариант куда эффективнее, т.к. всесторонне развивает наши навыки. Позволяйте себе быть креативными и не бойтесь принимать непривычные вам решения.