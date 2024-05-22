Почему так важно развивать гибкость мышления

Вы замечали как вы мыслите? Насколько вы умеете адаптироваться в разных ситуациях?

Когда человек рождается, каждая его клеточка готова подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства и учиться новому, познавать мир. Мозг активно работает, усваивая информацию. Такое свойство может сохраняться до дошкольного возраста, потом — идет на спад: нам кажется, что знаем не так уж и мало. Дополнительной помехой являются однотипные правила поведения, стандартная программа образования, стереотипы и обилие запретов. Нет, безусловно, каждый из этих пунктов необходим, но здесь, как и с лекарствами, важна дозировка.

Если ребенка постоянно одергивать в желании делать что-то по-своему, в конечном итоге, малыш научится "как надо", это будет удобно, но талант, творческий потенциал, лидерские качества останутся на достаточно посредственном уровне.

Ограничения и одергивания превращаются в шоры, которые ограничивают кругозор и веру в себя. Знания, теория, догмы – необходимы, но они должны быть только как база, которую можно корректировать под собственные идеи, и ставить под сомнения.

Очень важно развивать гибкость своего мышления. Это помогает быстро переключаться и адаптироваться к разным ситуациям не разрушаясь.

Гибкость мышления (или когнитивная гибкость, как ее называют специалисты) — возможность человеческого мозга "переключаться" между мыслями и задачами, находить нестандартные варианты решения задач и способы реализации идей. Это свойство и позволяет успешно решать проблемы и адаптироваться.

Гибкость мышления можно развивать как неосознанно (попадая в непростые ситуации), так и осознанно: стимулируя работу мозга, отказываясь от "автоматизма". И второй вариант куда эффективнее, т.к. всесторонне развивает наши навыки. Позволяйте себе быть креативными и не бойтесь принимать непривычные вам решения.