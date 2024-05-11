Чому, попри спорт та дієту, деякі жінки не можуть схуднути: відповідь лікарів

Підтримання здорового харчування та активного способу життя вважаються ключовими методами досягнення оптимальної ваги. Проте, часом навіть вони не дають бажаного результату.

Про один з таких випадків розповідає Business Insider. Йдеться про американку Кіммі Гілберт, яка зіткнулася з подібною ситуацією.

Кіммі вже спробувала безліч методів для схуднення: вона купувала дорогі абонементи в спортзали, протестувала різноманітні дієти та навіть вдавалася до ліків для схуднення. Проте, жоден із цих підходів не забезпечив їй контролю над вагою на довгий період. Її стан було визначено лікарями як патологічне ожиріння.

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"Спочатку я дуже схудла, але потім вага просто повернулася", — розповіла жінка.

Ключ до розв'язання її проблеми, можливо, криється у складі мікрофлори її кишківника. Для підтвердження цієї гіпотези Кіммі вирішила пройти детальне діагностичне обстеження в одній із приватних лабораторій. Результати показали, що вона має низький рівень тих мікробів, які відповідають за зниженням ваги та почуття насичення.

Дослідження показали, що мікробіом Кіммі менш різноманітний порівняно з мікробіомами осіб з нормальною вагою. Зокрема, одне з великих досліджень, проведене у 2008 році, виявило, що особи з ожирінням мають схожий склад мікробіомів з низьким розмаїттям.

Мікроб, відомий як Prevotella, який пов'язаний зі зниженням ваги, не була виявлено в кишковій флорі пацієнтки.

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"Людям, у яких немає Prevotella, важко схуднути", – пояснює доцент Каліфорнійського університету, співдиректор Центру мікробіоми Гудмена-Ласкіна Енні Гупта.

Згідно з дослідженням 2018 року, в якому взяли участь 52 особи з надмірною вагою, учасники з вищим вмістом Prevotella в організмі втратили більше ваги порівняно з тими, у кого цей мікроб був у низькій концентрації.

Також було встановлено, що у пацієнтки Кіммі спостерігається дефіцит трьох інших видів бактерій, що впливають на кишковий гормон, відповідальний за відчуття насичення.

Фахівці порадили жінці внести тривалі зміни у свій спосіб життя, щоб покращити мікробний склад кишківника за рахунок збільшення кількості корисних бактерій. Гупта вважає, що регулярне споживання 20-30 видів фруктів та овочів на тиждень вважається корисним.

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