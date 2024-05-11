Чому на поминках заборонено цокатись: реальну причину знають одиниці

Вшанування пам’яті померлих передбачають дотримання певних звичаїв і правил. Ті, хто хоч раз брав участь у поминальних заходах, могли помітити як п'ють за покійних – не прийнято цокатися келихами та чарками.

Команда UAportal спільно з УНІАН розібралися, чи є допустимим цокання на поминках і чому взагалі існує подібний звичай.

Правило уникати цокання келихів, випиваючи за покійних, сягає корінням у глибоке минуле, ще до формування сучасної карти світу. Язичники, наприклад, вірили у присутність духів померлих у родинному колі навіть після їхньої смерті. Відтак, під час поминальних заходів, келихи підносилися вгору, ніби дозволяючи душам померлих "приєднатися" до спільного вживання напоїв.

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Існує також інша причина, через яку на поминках не цокаються чарками. У минулому, люди, схильні до забобонів, вважали, що так вони можуть захистити один одного від передачі жалоби.

Різні релігійні вірування пропонують свої тлумачення, чому не слід цокатися келихами під час поминальних заходів. Наприклад, наші предки вірили, що цей звук нагадує дзвін, який мав на меті відлякувати злих духів та нечисту силу з дому, але ніхто не бажав "виганяти" з оселі своїх покійних рідних. Тому вшанування померлих відбувалося у тиші.

Існує думка, що звук дзвону чарок може потривожити дух покійного.

Традиційно, цокання келихів вважається ознакою святкування, що не відповідає сумній атмосфері поминальних заходів.

Утримання від цокання чарками на честь померлих вбачається як прояв поваги до їхньої пам’яті та уникнення невдоволення духів.

Варто пам'ятати, що подібні заходи вважаються траурними та серйозними, і люди на них очікують дотримання відповідного етикету.

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