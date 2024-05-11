Почему на поминках запрещено чокаться: реальную причину знают единицы

Почтение памяти умерших предусматривают соблюдение определенных обычаев и правил. Те, кто хоть раз участвовал в поминальных мероприятиях, могли заметить как пьют за усопших – не принято чокаться бокалами и рюмками.

Команда UAportal совместно с УНИАН разобрались, допустимо ли чоканье на поминках и почему вообще существует подобный обычай.

Правило избегать чоканья бокалов, выпивая за усопших, уходит корнями в глубокое прошлое, еще до формирования современной карты мира. Язычники, например, верили в присутствие духов умерших в семейном кругу даже после их смерти. Поэтому, во время поминальных мероприятий, бокалы поднимались вверх, как бы позволяя душам умерших "присоединиться" к совместному употреблению напитков.

Читайте также: Почему лучше не спать на закате солнца

Существует также другая причина, по которой на поминках не чокаются рюмками. В прошлом, люди, склонные к суевериям, считали, что так они могут защитить друг друга от передачи траура.

Различные религиозные верования предлагают свои толкования, почему не следует чокаться бокалами во время поминальных мероприятий. Например, наши предки верили, что этот звук напоминает колокол, который имел целью отпугивать злых духов и нечистую силу из дома, но никто не желал "выгонять" из дома своих усопших родных. Поэтому чествование умерших происходило в тишине.

Существует мнение, что звук звона рюмок может потревожить дух усопшего.

Традиционно, звон бокалов считается признаком празднования, что не соответствует печальной атмосфере поминальных мероприятий.

Воздержание от чоканья рюмками в честь умерших видится как проявление уважения к их памяти и избежание недовольства духов.

Стоит помнить, что подобные мероприятия считаются траурными и серьезными, и люди на них ожидают соблюдения соответствующего этикета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что запрещено делать на кладбище.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !