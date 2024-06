Чому літом не можна відмовлятися від яєць

Прийшло справжнє літо, спека, зелень, огірки-помідори, ягоди, харчовий рай.

І багато хто з Вас вирішив "ну все, я тепер перейду на огірочки-капусточку-полуничку, прочищу організм", їстиму лише рослинну їжу. Це непогана ідея, проте не спішіть відмовлятися від яєць.

На початку червня в Америці відзначали день яйця. Всесвітній день яйця відзначають ще 8 жовтня. Ці дні придумані для популяризації продукта, який багато років лікарі називали шкідливим. Зараз лідером по споживанню яєць є Японія, середній житель споживає 320 штук.

Впродовж багатьох років Японія поспіль посідала перше місце в світі зі споживання яєць на душу населення.

На острові Окінава, де живе найбільше довгожителів (так звані блакитні зони), популярним продуктом є яйця. І низька статистика серцево-судинних захворювань.

Яйця ми їмо, практично, щодня. Хтось не задумуючись, смажить яєшню з 3-4 яєць з салом та ковбасою, хтось, побоюючись холестерину, їсть одне яйце в тиждень.

Літо і справді найприємніша пора покращити своє здоров'я: багато сонця, а з ним і синтез природнього вітаміну Д, профілактиа депресії, покращення зору, нормалізація всього обміну речовин.

І, якщо Ви доросла людина і хотіли спробувати раціон без м'яса, це легко можна зробити, проте не відмовляйтеся від яєць і ось чому.

Вчені, які вивчають вплив харчування на здоров'я людини, називають яйця золотим стандартом білка.

Як відомо, для того, щоб ми жили і залишалися здоровими, нам потрібен білок, а білок, як кубік Рубіка, він не монолітний, а складається і з "кубиків" -- амінокислот. Для людини "білковий кубік Рубіка" -- це 20 амінокислот.

Деякі наш організм може сам збирати, як на конвеєрі, а деякі, а їх 9, а у певних ситуація їх і всі 10, організм ні за яких обставин зібрати не може, тому вони ЩОДНЯ мають потрапляти з їжею.

Амінокислотний склад яйця відповідає вимогам ідеального білка -- цей термін також придумали вчені, тому що цей білок включає набір амінокислот, який точно відповідає потребам людини.

Звісно, що потреби у нас всіх різні в різний період життя. Наприклад, для немовляти ідеальним є білок материнського молока. У дорослої людини ці потреби вже інші.

Проте білок яйця цінний тим, що містить не лише всі 20 амінокислот, які необхідні для життя людини, але і всі незамінні і оптимальній для організму кількості.

Незамінні потрібні для життєво важливих функцій, наприклад, детоксикації, синтезу оксиду азоту, при різного роду стресах, інфекціях.

Тому білки всіх інших продуктів порівнюють з амінокислотним складом саме білка яйця. Чим більше незамінних, тим якіснішим вважається білок.

Засвоюваність білків яйця майже 98%, за ним йдуть м'ясо, риба (82-88%), молочні продукти (80-86%) і значно відстають бобові та гриби.

Серед білків яєчного білка переважає альбумін (овоальбумін), альбумін також є основним білком сироватки крові.

Окремої уваги заслуговує яєчний жовток.

В яєчному жовтку багато легкозасвоюваного вітаміну А, який відіграє значну роль у профілактиці раку епітеліальних клітин (шлунка, підшлункової залози, шийки матки і тд). Також багато інших жиророзчинних вітамінів -- Д, Е і К, які знаходяться в легкозасвоюваній формі.

Ще жовток багатий лецитином, холестерином і фосфоліпідами, які є основними компонентами клітинних мембран. Від складу мембран залежить нормальна робота всіх клітин організму, включаючи нейрони.

Але яйця зазнали і непрості часи.

Антихолестеринова епопея -- одна із наймасштабніших і найприбутковіших, тривала декілька десятків років і потрепіла крах.

Понад 80-90% холестерину утворюється в організмі людини.

Без холестерину не можуть синтезуватися стероїдні гормони, жовч, та вітамін Д, не можуть засвоюватися жиророзчинні вітаміни, а мембрани клітин не матимуть необхідної щільності та пружності (це стосується всіх клітин, а, особливо тих, які мають проходити через капіляри -- еритроцити і лейкоцити -- у їхніх мембранах холестерину найбільше). Багато холестерину потрібно для мембран клітин печінки, для нервових волокон, сірої речовини мозку, імнних клітин.

З 1912 по 1991 рік холестерин був ворогом номер один у харчуванні і цей антихолестериновий міф нерідко живучий до наших днів.

Збій у багаторічній "анафемі яєць" відбувся в березні 1991 року після статті у дуже авторитетному журналі "The New England Journal of Medicine", де професор Fred Kern опублікував статтю "Нормальний рівень холестерина в плазмі крові у 88-річного чоловіка, який з'їдає 25 яєць в день". Дідусь варив яйця нам'яко і протягом дня з'їдав. Всі показники організму та крові були в нормі.

Я все це вела до того, два місяці літа, які у нас попереду, ми можемо з величезною користю використати для зміцнення нашого здоров'я.

Звісно, не варто лише їсти яйця і тим більше, у великих кількостях, потрібно включати різні джерела білків, зокрема, і рослинні, проте яйця допоможуть оптимізувати амінокислотний склад. Всі інші амінокислоти можна отримати з інших джерел, таких, як кисломолочні, горіхи, крупи, бобові, гриби, насіння.

Намагайтеся знайти можливість і споживати яйця домашніх курей, які на вільному вигулі, бачать сонце, клюють зелену траву.

Ми прийшли у це світ не лише для того, щоб споживати і визискувати життя тварин собі на догоду. Тим більше, що життя промислових тварин дуже важке і вкрай негуманне, про це потрібно знати і робити висновки.