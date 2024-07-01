По Землі вдарила магнітна буря червоного рівня небезпечності: скільки триватиме та як вберегтися

У понеділок, 1 липня, триває магнітна буря червоного рівня небезпечності, яка почалася ще минулого тижня. Нині сила магнітного шторму становить 5 балів з 9 можливих.

За даними сервісу Meteoagent, 2 та 3 липня геомагнітний шторм продовжиться, проте становитиме 4 бали. Лише 4 липня, за попереднім прогнозом, шторм стихне до 3 балів.

Розклад магнітних бур на липень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Розклад магнітних бур на липень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Під час сильних бур краще заздалегідь прийняти заходи для захисту здоров'я. Будьте обережні з фізичними навантаженнями. Під час магнітної бурі краще уникати інтенсивних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати серце.

Магнітна буря може призвести до зневоднення, тому важливо пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс в організмі. Вживайте продукти, багаті на магній. Магній допомагає організму протистояти впливу магнітної бурі. До продуктів, багатих на магній, належать горіхи, насіння, сухофрукти, бобові, зелені листові овочі.

Використовуйте заспокійливі засоби. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, можете прийняти заспокійливі засоби, такі як валеріана, меліса, пустирник.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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